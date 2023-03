Omicidio Sacchi: Anastasiya "serpe", archiviata denuncia a legale famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Perugia ha archiviato la denuncia per diffamazione presentata dall'avvocato di Anastasiya Kylemnyk nei confronti dell'avvocato Paolo Salice, legale della famiglia di Luca Sacchi, il 24enne personal trainer ucciso la sera del 23 ottobre 2019 in zona Colli Albani a Roma. La denuncia archiviata comprendeva anche il nome del giornalista Bruno Vespa e del magistrato Simonetta Matone, oggi deputata, e riguardava una frase detta durante una puntata della trasmissione "Porta a Porta" del 2020 in cui si affermava che Anastasiya, ex fidanzata della vittima, era "una serpe". Lo ha raccontato oggi durante la sua arringa l'avvocato Salice, nel corso del processo in corte d'appello dove sono imputati Valerio Del Grosso che ha sparato, condannato a 27 anni, Paolo Pirino e Marcello De Propris condannati a 25 anni. Nel processo compare anche Kylemnyk nella doppia veste di imputata, e condannata in primo grado a 3 anni per i fatti di droga, e come parte lesa per la rapina dello zaino in cui dovevano esserci i soldi per l'acquisto della droga. (Rer)