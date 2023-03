Roma: allacci alla rete elettrica abusivi e ricettazione, 9 denunce a Prima Porta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 90 persone controllate di cui nove denunciate a piede libero, 60 veicoli verificati e quattro esercizi commerciali ispezionati. Lo scorso pomeriggio, i carabinieri della compagnia Roma Cassia, con l'ausilio del nucleo carabinieri cinofili, hanno effettuato un servizio di controllo a largo raggio nel quartiere di Prima Porta, provincia di Roma. Nello specifico, i titolari di un autolavaggio situato nei pressi di via della Giustiniana, sono stati denunciati per il reato di furto aggravato: i carabinieri, con il supporto del personale dell’Areti, hanno riscontrato delle manomissioni al contatore della corrente elettrica. Stessa sorte per un altro uomo italiano: i carabinieri e il personale Areti hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica per alimentare il suo alloggio nei pressi di via Tiberina. (segue) (Rer)