Incidenti stradali: Sisto, dobbiamo puntare su prevenzione

- Il numero delle vittime stradali nel 2022, "oltre 3.100, è un segnale chiaro e forte che sottolinea come l'aumento di pene per l'omicidio stradale non sia servito. Aumentare le pene non è una terapia che provoca una diminuzione automatica delle vittime sulla strada. La parola chiave è prevenzione: lo Stato deve stimolare il senso di responsabilità di chiunque si ponga alla guida. Pensiamo, per esempio, al monopattino. Il suo utilizzo ha purtroppo comportato una certa pericolosità perché non ha regole. Vi è solo per i minorenni l'obbligo del casco e di indossare un giubbino catarifrangente. Credo che sui monopattini si possa utilizzare una politica di maggiore attenzione. Dunque, il casco per tutti, necessariamente; poi l'immatricolazione, che è un dato certamente importante. Poi occorre insistere sul piano educativo, dunque scuola e famiglia impegnate in un'opera didattica decisiva". Lo ha detto, ad Isoradio, il viceministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha proseguito: "A chi si mette alla guida sotto l'effetto di alcool o di stupefacenti e provoca un incidente con danni alle persone è giusto che venga ritirata la patente per un tempo significativo, almeno fino a dieci anni. Un'altra misura a cui si potrebbe pensare è un etilometro monouso da portare nella propria autovettura, in modo da poter verificare le proprie condizioni dopo l'eventuale consumo di alcool e prima di mettersi alla guida". (Rin)