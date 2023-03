Caso Orlandi: via libera unanime da Aula Camera a pdl su commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera unanime, da parte dell’Aula della Camera, con 245 sì e nessun voto contrario, al testo unificato delle proposte di legge riguardanti l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Il provvedimento passa, ora, all’esame del Senato. I familiari di Orlandi e Gregori hanno assistito, oggi, ai lavori, dalle tribune di Montecitorio. Sono diversi i compiti attribuiti all'organismo. Si va dal "ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi e quella della scomparsa di Mirella Gregori" al "verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori". Tra gli altri compiti della commissione parlamentare d'inchiesta, ci sono quelli di "esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda", e di "verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità". La commissione "è composta - si legge nel testo unificato delle proposte di legge - da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal presidente del Senato della Repubblica e dal presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati. I componenti della commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta".(Rin)