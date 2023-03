Auditel: Barachini, trasparenza e verificabilità cruciali per audience

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La piena trasparenza dei processi, la verificabilità a posteriori, la certificazione dei dati che devono poter essere definiti quanto più possibile ‘ufficiali’, la massima rappresentatività dei soggetti deputati alla rilevazione, costituiscono oggi dei requisiti imprescindibili affinché i sistemi di misurazione contribuiscano al corretto funzionamento del mercato pubblicitario”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, nel corso del suo intervento in occasione della presentazione della “Relazione annuale auditel 2023” presso la Camera dei deputati. “Sono indicazioni che provengono non solo dalla nostra Agcom, che ha recentemente pubblicato la ‘Relazione sugli esiti del monitoraggio e sullo stato di avanzamento del processo di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione degli indici di ascolto’, ma anche dall’Unione europea, attraverso la proposta di Regolamento conosciuta comunemente come ‘European media freedom act’, nel cui esame – ha sottolineato l’esponente dell’esecutivo – il mio Dipartimento è attivamente impegnato quale amministrazione con competenza prevalente”. (segue) (Rin)