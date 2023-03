Russia: premier Mishustin, sosteniamo imprese straniere che sono rimaste nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende straniere che decidono di realizzare progetti in Russia saranno sostenute dal governo di Mosca. Lo ha affermato il primo ministro russo Mikhail Mishustin, presentando il rapporto sul lavoro del governo alla Duma di Stato, camera bassa del Parlamento russo. "Abbiamo creato tutte le condizioni necessarie per il lavoro di quelle aziende che vedono il loro futuro in Russia, anche per le imprese straniere provenienti da Stati ostili", ha detto Mishustin. "Nonostante tutte le restrizioni, la negazione dei diritti di proprietà, le misure discriminatorie affrontate dalle imprese russe in Occidente, le società straniere hanno lavorato e stanno lavorando comodamente qui", ha proseguito il premier. Mishutin ha aggiunto che se le aziende straniere decidono di lasciare il Paese senza prendersi cura del futuro della loro attività e dei loro dipendenti, la Russia "proteggerà gli interessi dei suoi cittadini". (Rum)