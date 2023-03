Ue: Michel, condividiamo valori Onu, affrontiamo sfide insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e le Nazioni Unite condividono valori comuni e sono pronte ad affrontare sfide comuni. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, al suo arrivo al vertice di Bruxelles. L'Ue e l'Onu condividono molto, abbiamo molto in comune. Crediamo nell'approccio multilaterale, crediamo nello spirito di cooperazione, crediamo nella Carta delle Nazioni Unite e nel diritto internazionale", ha detto. "Oggi avremo l'occasione di parlare di alcune delle sfide che dobbiamo affrontare, come la guerra lanciata dalla Russia contro l'Ucraina", ha aggiunto. "Mi congratulo per la sua leadership personale, in particolare per l'iniziativa" delle corsie di solidarietà per il passaggio "di grano nel Mar Nero", ha dichiarato riferendosi al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, presente al punto stampa. "Avremo anche l'occasione di affrontare il tema del cambiamento climatico. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, abbiamo fissato obiettivi molto ambiziosi da parte dell'Ue e ci complimentiamo per il suo impegno personale, perché sappiamo quanto sia importante", ha proseguito Michel. "Inoltre, sappiamo che lei è estremamente attivo per garantire gli strumenti per la riforma degli strumenti di cui abbiamo bisogno per un maggiore sviluppo in tutto il mondo. Anche su questo tema può contare sull'Ue", ha concluso. (Beb)