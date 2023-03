Spagna: presidente Madrid Ayuso rompe con Vox, impossibile andare d'accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso è "molto difficile, praticamente impossibile" andare d'accordo con i Vox perché non capisce "che la vita è fatta di sfumature, contrasti, punti di vista diversi". La leader del Partito popolare (Pp) lo ha detto nel corso del suo intervento all'Assemblea regionale di oggi durante il quale ha annunciato che d'ora in poi è meglio che "ognuno vada per la sua strada", anche se in "molte occasioni" hanno trovato un'intesa. Poco prima la portavoce di Vox aveva annunciato che la sua formazione non avrebbe votato a favore delle deduzioni fiscale che il governo regionale voleva approvare per favorire gli investitori stranieri perché "avvantaggia chi viene da fuori e non chi è rimasto a Madrid sopportando il governo Sanchez". "Ho il massimo rispetto per la vostra formazione politica, e l'ho avuto come nessun altro in quest'Aula negli ultimi quattro anni, nei momenti più difficili anche quando l'ipocrisia della sinistra, per non parlare dell'ultra-sinistra, ha cercato di far sì che nemmeno voi aveste la legittimità di stare nelle istituzioni", ha detto Ayuso rivolgendosi alla formazione sovranista. La leader popolare ha ricordato che da quando è presidente ha approvato 21 detrazioni fiscali e ogni madrileno ha risparmiato 6.700 euro all'anno. "Non è stato necessario il vostro aiuto perché vi ricordo che con i voti che ha il Pp ne abbiamo più di tutta la sinistra insieme. Non abbiamo smesso di lavorare per questo", ha concluso l'esponente popolare. (Spm)