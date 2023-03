Urbanistica: assessore Roma, difendere e incentivare rigenerazione per ridurre consumo suolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rigenerazione urbana "va difesa e incentivata". Lo dichiara l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia, intervenendo al convegno "Rigenerazione urbana a Roma, l'applicazione della L.R.7/2017" attualmente in corso presso il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati. "In una città che decide di ridurre il consumo di suolo - aggiunge Veloccia - bisogna favorire chi privilegia la sostituzione edilizia e la ristrutturazione alle nuove costruzioni. Roma è unica: il suo patrimonio storico e paesaggistico va tutelato ma questo lo si può fare semplificando norme e favorendo flessibilità attuativa. Chi ingessa le trasformazioni - sottolinea l'assessore - favorisce il ricorso alle deroghe. Dobbiamo avere norme chiare e semplici da applicare. La legge regionale sulla rigenerazione urbana è un buon punto di equilibrio, da difendere sia da chi vorrebbe non applicarla e sia da chi vorrebbe sostituirla con un nuovo piano casa. La devoluzione di competenze dalla Regione l'abbiamo ottenuta e non ci credeva nessuno. Ora abbiamo definito un testo di semplificazione della normativa del Prg favorendo recupero edilizio e flessibilità. Il prossimo passo è lavorare su programmi di ispirazione pubblica di rigenerazione urbana che portino a vere ristrutturazioni urbanistiche di ambiti territoriali e ad affrontare il tema dell'housing sociale perché è chiaro che nei prossimi anni a Roma ci sarà un incremento sostenuto dei valori immobiliari e non possiamo vivere la situazione di Milano. Dobbiamo affrontare per tempo il tema dell'edilizia sociale in termini innovativi rispetto ai vecchi piani 167 che vanno completati ma appartengono a un'altra epoca storica", conclude Veloccia. (Com)