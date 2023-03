Editoria: Barachini, editori e piattaforme collaborino per premiare serietà notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Editori e piattaforme “dovrebbero collaborare perché siano premiate le fonti accurate, affidabili e le notizie di interesse collettivo che favoriscono la partecipazione alla vita pubblica e sociale, anziché il sensazionalismo, il gossip e la disinformazione”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, nel corso del suo intervento in occasione della presentazione della “Relazione annuale auditel 2023” presso la Camera dei deputati. “Il mio Dipartimento – ha proseguito – vuole porsi come un ponte per facilitare il dialogo tra editori e piattaforme online, nell’interesse di tutti, ma soprattutto della parte oggi più debole, che sono i nostri media nazionali”. “E sarebbe, a mio avviso, auspicabile – ha aggiunto – che questi possano avere accesso gratuitamente ai dati raccolti dalle piattaforme online sull'utilizzo dei loro contenuti, ovviamente in conformità al quadro giuridico esistente in materia di privacy e data protection, al fine di poter offrire agli utenti un'esperienza ottimale e migliorare i propri servizi, considerata l’importanza che l’informazione riveste per la salute della nostra democrazia”. (Rin)