Monza: al via intesa tra Provincia e Comuni del territorio contro l'abbandono dei rifiuti

20 luglio 2021

- È di questa mattina la firma, presso la Provincia di Monza e della Brianza, dello schema di accordo di collaborazione tra la Provincia MB e i Comuni di Concorezzo, Varedo e Villasanta per la riqualificazione ecologica e la prevenzione del fenomeno del littering su tratti di strade provinciali e strade comunali ad esse afferenti, individuate come aree pilota. Questo progetto prevede in particolare la realizzazione di nuovi siti di videosorveglianza e controllo delle targhe dei veicoli transitanti, così da prevenire e, laddove possibile, sconfiggere totalmente il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, chiamato appunto littering, che periodicamente vessa le strade di proprietà provinciale e comunale, in particolare laddove situate all’esterno dei centri urbani. Questa pratica, peraltro illegale, è causa di inquinamento del suolo e delle acque, danni alla vegetazione e alla fauna nonché degrado ambientale e paesaggistico. Gli enti firmatari collaboreranno per svolgere, ciascuno secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche, fra cui la sperimentazione di un modello pilota di collaborazione fra gli enti, una modalità innovativa di gestione efficace della problematica del littering attraverso l’identificazione di ambiti di intervento su cui attuare le diverse progettualità. (segue) (Com)