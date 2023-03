Monza: al via intesa tra Provincia e Comuni del territorio contro l'abbandono dei rifiuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tratta dunque solo della messa a terra di investimenti finalizzati all’acquisto di strumentazioni adeguate, ma soprattutto, grazie alla condivisione di risorse umane, strumentali e culturali, conoscenze, esperienze e professionalità, l’individuazione una procedura che acceleri le sinergie tra enti nell’ottica del principio di leale collaborazione. Per massimizzare i benefici di questo accordo, inoltre, gli effetti della collaborazione saranno oggetto di valutazione da parte di Regione Lombardia, in modo tale da poter orientare nel futuro i suoi interventi nel settore. “Per una ricaduta ottimale del progetto sul territorio, sarà molto importante la fase di restituzione dei risultati del lavoro svolto”, sottolinea il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio. “Per questo motivo verranno individuate forme innovative di comunicazione nonché di diffusione di un’educazione civica che, partendo dalla coscienza della gravità degli effetti ambientali e paesaggistici del littering (così come di una scorretta raccolta differenziata), stimoli comportamenti che evitino l’abbandono indiscriminato di rifiuti negli spazi pubblici. È infatti fondamentale che le istituzioni si facciano promotrici di azioni educative in tal senso: il rispetto nei confronti degli altri e del pianeta in cui viviamo passa anche da questi comportamenti”. (segue) (Com)