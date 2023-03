Monza: al via intesa tra Provincia e Comuni del territorio contro l'abbandono dei rifiuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da anni, ormai, stiamo lavorando attivamente per sensibilizzare la cittadinanza circa la corretta gestione dei rifiuti e il rispetto dell’ambiente con iniziative concrete”, spiega il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio. “Voglio ricordare, ad esempio, Concorezzo Pulita che prevede l’impiego dei percettori del reddito di cittadinanza in servizi di pulizia di parchi e strade. Il nostro Comune è stato, infatti, tra i primi in Brianza ad attivare i PUC già nel 2020 e da allora decine di percettori di reddito hanno prestato servizio in città in diversi ambiti di impiego. Altro importante intervento è stato l’avvio del gruppo di plogger comunale (composto in totale da circa 35 volontari) che settimanalmente con grande impegno si prende cura di alcune aree della nostra città. Questa iniziativa, in collaborazione con la Provincia MB, Varedo e Villasanta, rappresenta quindi per Concorezzo un’ulteriore azione concreta per gestire le situazioni più critiche. Siamo quindi soddisfatti di poter dare il via a questa nuova collaborazione che si svilupperà in una positiva e necessaria ottica di rete territoriale”. (segue) (Com)