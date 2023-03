Monza: al via intesa tra Provincia e Comuni del territorio contro l'abbandono dei rifiuti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il Sindaco di Varedo, Filippo Vergani, spiega che “al fine di avviare una proficua collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza e i Comuni di Concorezzo e Villasanta a svolgere, ciascuno per le proprie competenze, attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti, il Comune di Varedo, con piacere e convinzione, ha aderito allo schema di accordo per la riqualificazione ecologica e la prevenzione del littering su tratti di strada provinciale e strade comunali ad esse afferenti, individuate come aree pilota, attraverso la realizzazione di impianti di video-sorveglianza. Per quanto riguarda il Comune di Varedo, le aree monitorate saranno gli ingressi della superstrada Milano-Meda (SS 35), maggiormente interessate dal fenomeno. Sicuro che il risultato di questo progetto sarà da impulso e stimolo per un cambiamento dei cattivi comportamenti e una più diffusa educazione civica, voglio ringraziare Regione Lombardia e la Provincia di Monza e della Brianza”. Luca Ornago, Sindaco di Villasanta conclude evidenziando che “con questo accordo si perfeziona un percorso avviato da tempo per prendere in carico, studiare e contrastare il problema dell’abbandono. Già nell’autunno 2018, proprio su proposta dei sindaci di Villasanta e Concorezzo, CEM Ambiente aveva effettuato una serie di interventi straordinari per ripulire le adiacenze delle strade sovracomunali, in particolare su SP60, SP13 e SP7. Per contrastare questo fenomeno è tuttavia indispensabile lavorare sulla prevenzione. L’attenzione di istituzioni e cittadinanza su questo tema deve rimanere alta e l’accordo di oggi ha il pregio di agire su due fronti complementari: il controllo e la sensibilizzazione”. (Com)