Pa: assessore Roma, in 2022 fatte 1.200 assunzioni, altre 1.500 in prossimi due anni (2)

- Nel dettaglio il piano assunzioni del Campidoglio per il 2023 prevede l'inquadramento di 60 funzionari economici e 400 tra insegnanti scuola dell’infanzia ed educatori di asilo nido, 150 funzionari amministrativi, 349 istruttori amministrativi, 214 assistenti sociali, 30 psicologi, 30 funzionari servizi educativi, 2 procedure di stabilizzazione delle mobilità in entrata per vari profili professionali, 20 operatori servizi ambientali, 3 riassunzioni (di cui due insegnanti e un funzionario di biblioteca), 10 funzionari di archivio storico, 115 funzionari tecnici a tempo determinato per le attività legate al Pnrr, 5 autisti (con scorrimento della graduatoria del centro per l'impiego), 10 tra funzionari e istruttori, 1 istruttore servizi informatici e telematici. Il tutto per un totale di 1399 dipendenti per il 2023 suddiviso in 837 assunzioni con fondi del bilancio comunale, 447 assunzioni con fondi Pon povertà e altri fondi, 115 assunzioni con fondi Pnrr. (segue) (Rer)