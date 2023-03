Pa: assessore Roma, in 2022 fatte 1.200 assunzioni, altre 1.500 in prossimi due anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A queste assunzioni si aggiungono quelle di 31 funzionari amministrativi, 33 istruttori amministrativi, 16 insegnanti di scuola dell'infanzia, 17 educatrici di asilo nido, un funzionario dei servizi educativi e tre dirigenti amministrativi, a completamento del piano assunzionale 2022, per sostituzione dei rinunciatari. Si raggiunge così un totale complessivo di 1500 persone nel 2023. Accanto all’assunzione del personale non dirigente è previsto il reclutamento di 26 nuovi dirigenti. Nello stesso piano assunzionale si introducono anche azioni di valorizzazione del personale, da concordare con le organizzazioni sindacali, per l'avanzamento di carriera che riguarderanno circa 2.000 dipendenti interni all'ente. Infine sarà bandito un concorso per l'immissione di 800 nuovi vigili urbani nel corpo della polizia locale di Roma Capitale. (Rer)