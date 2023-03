Russia: premier Mishustin, l'inflazione si avvicina al livello target

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione in Russia si sta avvicinando al livello target. E' quanto affermato dal primo ministro russo, Mikhail Mishustin. "Una serie di misure adottate dal governo e dalla Banca di Russia ha permesso di far fronte all'inflazione, e ora stiamo assistendo al suo approccio al livello target", ha detto Mishustin, presentando il rapporto sul lavoro di governo alla Duma di Stato, la camera bassa del Parlamento russo. Inoltre, il premier ha parlato della riduzione del tasso di disoccupazione. A scorso dicembre, ha ricordato Mishustin, è stato registrato il minimo storico della disoccupazione del 3,7 per cento, che è scesa ancora al 3,6 per cento gennaio del 2023. Secondo i dati dell'Agenzia federale russa per le statistiche (Rosstat), dall'ultimo trimestre del 2022 si osserva la crescita del reddito monetario reale dei cittadini russi. (Rum)