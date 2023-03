Spazio: Urso, faremo una legge, è sfida dei prossimi decenni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- “L’Italia rispetto ad altri attori europei, pur essendo credo la sesta potenza globale sullo spazio, non ha una sua legge. La faremo nei prossimi mesi”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla cerimonia di presentazione delle emissioni filateliche in occasione dei 100 anni dell’Aeronautica militare a Palazzo Piacentini, Roma. “Siamo costretti a farla perchè” nello spazio “non ci sono solo gli Stati ma anche i privati e bisogna regolare l'attività. Ci stiamo misurando consapevoli che lo spazio è la vera sfida di questi decenni”, ha ricordato il ministro. “L’Italia può fare più di altre nazioni” sia sulla “colonizzazione dello spazio che degli oceani e mari: per la sua storia, cultura, geografia e più propensa rispetto agli altri", ha concluso Urso.(Rin)