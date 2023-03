© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ritrovato il cadavere di un uomo scomparso lo scorso 17 marzo. Il fatto è avvenuto ieri, in via Portuense, in zona Fiumicino. A trovare il corpo i carabinieri della compagnia di Ostia e della stazione di Fiumicino. Dagli accertamenti effettuati dai militari, è emerso che l'uomo, di 52 anni, si era allontanato da casa sei giorni fa. (Rer)