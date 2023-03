Editoria: Barachini, mancato accordo Meta-Siae penalizza entrambe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mancato accordo tra Meta e Siae sullo sfruttamento dei brani musicali sui social “è un segnale preoccupante e non penalizza solo la Siae ma anche la stessa Meta. Spero che lo stallo venga superato e si trovi un accordo equo”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini, nel corso del suo intervento in occasione della presentazione della “Relazione annuale auditel 2023” presso la Camera dei deputati. “Tuttavia – ha proseguito il sottosegretario –, questo episodio è suscettibile di configurarsi come un’ulteriore possibile macchia nella corporate reputation: l’immagine delle piattaforme social svuotate dei prodotti del lavoro creativo e intellettuale umano a causa di un mancato accordo economico non è edificante”. “È già successo in passato, per esempio in Australia, dove c’è stato un braccio di ferro tra Meta e il governo per la remunerazione delle news su Facebook”, ha ricordato Barachini, formulando l’auspicio che la società statunitense non si stia adoperando “per trovare possibili modi per eludere l’applicazione del recente regolamento sull’equo compenso relativo ai contenuti di carattere giornalistico”. “Mi riferisco, in particolare – ha spiegato – all’utilizzo dei meri collegamenti ipertestuali, che sarebbero esclusi dalla normativa”. “Sono impegnato in prima linea nella difesa del settore editoriale e ritengo che i contenuti editoriali di qualità meritino di essere valorizzati dagli investimenti pubblicitari e possano essere appetibili per gli inserzionisti”, ha concluso. (Rin)