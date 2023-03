Montagna: Calderoli, consultazione su fondi, ascolto fondamentale per valorizzazione eccellenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' stata avviata in questi giorni e proseguirà fino al 18 aprile una consultazione pubblica in tema di Montagna, per un confronto sulle norme che regolano il fondo per lo sviluppo delle montagne. Da parte mia c'è la volontà di ascoltare tutti: non solo gli addetti ai lavori della Pubblica amministrazione ma anche cittadini, imprese, associazioni dei cittadini, delle imprese e della società civile. L'obiettivo di questa iniziativa è infatti raccogliere punti di vista e informazioni utili al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome. Prosegue così il mio impegno per i cittadini e i territori montani, nel solco di quanto già definito con il raddoppio della liquidità del Fosmit fino a 209 milioni dal 2023 ed i lavori intrapresi per una legge sulla montagna". Lo rende noto il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. (segue) (Rin)