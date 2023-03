Mps: Furlan (Uilca), serve continuità con percorso intrapreso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea Congressuale di Uilca Monte dei Paschi di Siena, che vede la conferma del gruppo dirigente uscente e del segretario responsabile Carlo Magni, ai quali vanno i miei ringraziamenti per il lavoro svolto finora e gli auguri per il futuro, arriva in un momento particolarmente importante per il gruppo e per le lavoratrici e i lavoratori della banca. “Mps sta finalmente conseguendo risultati che consentono di guardare con fiducia a un percorso di sviluppo e autonomia, anche rispetto all’eventualità di prossime scelte societarie”. Lo ha dichiarato Fulvio Furlan, segretario generale Uilca, durante i lavori dell’Assemblea Congressuale di Uilca Mps. “Questi risultati sono stati possibili grazie ai sacrifici, all’impegno e alla professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori: a quanti hanno volontariamente aderito al piano di uscite e a quanti, ogni giorno, operano con passione e senso di appartenenza per realizzare un Piano d’Impresa complesso e ambizioso, che le Organizzazioni Sindacali hanno condiviso con grande senso di responsabilità, a condizione che l’azionista pubblico garantisse la continuità aziendale e l’identità della banca e che le Autorità europee consentissero l’attuale assetto di governance per la durata del Piano stesso”, ha continuato Furlan. (segue) (Com)