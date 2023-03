Mps: Furlan (Uilca), serve continuità con percorso intrapreso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è il tempo di consolidare questi primi segnali incoraggianti e gestire in modo condiviso con il sindacato la riorganizzazione aziendale e le sue ricadute sul personale, programmando anche future assunzioni. In questo momento delicato – ha concluso – si inserisce il rinnovo del Consiglio di amministrazione, rispetto al quale riteniamo indispensabile che il governo, quale azionista di maggioranza, assuma decisioni che garantiscano continuità con il percorso intrapreso, evitando scelte di natura politica fini a se stesse, che potrebbero rappresentare un cambiamento non coerente con quanto fatto finora, i risultati conseguiti e vanificare l’impegno e i sacrifici posti in essere dalle lavoratrici e dai lavoratori”. (Com)