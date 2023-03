Taiwan: parlamentari britannici, serve "quanto più aiuto possibile" per difendere Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione parlamentare britannica in visita a Taiwan ha chiesto al governo del Regno Unito di dare "quanto più aiuto possibile" per garantire la sicurezza di Taipei dalle minacce poste dalla Cina. Lo riporta il quotidiano "The Guardian". Bob Stewart, deputato conservatore e leader della delegazione in visita, ha dichiarato che Taiwan è "in prima linea nella democrazia e nell'autocrazia", confermando che il gruppo ha discusso della fornitura di attrezzature da parte del Regno Unito al programma sottomarino di Taiwan. Le vendite nel Regno Unito di attrezzature di difesa per il programma sottomarino di Taiwan sono aumentate notevolmente nel 2022, raggiungendo un totale di 167 milioni di sterline (189 milioni di euro). Questo ha spinto il ministero degli Esteri cinese ad accusare il Regno Unito di minare la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan. (Rel)