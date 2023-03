Romania: premier Ciuca, sostegno alla Moldova non è in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania sarà sempre al fianco della Moldova, indipendentemente dalla natura e dal peso delle questioni economiche e di sicurezza a cui sarà sottoposta. Lo ha detto il primo ministro romeno Nicolae Ciuca in un'intervista rilasciata al portale "Deschide.md" in occasione della sua visita a Chisinau, sottolineando che il rapporto con la Moldova, soprattutto con i suoi cittadini, è sempre stato speciale per Romania. "La Romania agisce come un partner affidabile, serio, aperto, trasparente, disinteressato ai vantaggi diretti, ma interessato alla solidità e al percorso europeo della Moldova", ha affermato Ciuca. "Il presidente Klaus Iohannis ha prestato particolare attenzione" al rapporto e al sostegno che può dare alla Moldova e alla collaborazione con la sua controparte Maia Sandu. Inoltre, i successivi governi europeisti come quello guidato da Dorin Recean hanno tutto il nostro sostegno per il percorso che hanno proposto per il riavvicinamento e l'integrazione nell'Unione europea", ha aggiunto il capo del governo di Bucarest. "Forniamo supporto bilaterale nella formazione e nel know-how a livello delle istituzioni di sicurezza coinvolte nella protezione dei cittadini e del territorio della Moldova. Naturalmente, ci interessa di più la resilienza nel campo della guerra dell'informazione, per contrastare la propaganda e le fake news. E c'è molto lavoro da fare qui, e le istituzioni statali della Moldova, principalmente nel campo audiovisivo e quelle che supervisionano e possono intervenire nella questione dei siti web di propaganda, devono essere molto più attive. Li sosteniamo con tutto ciò che possiamo", ha dichiarato il primo ministro romeno. (segue) (Rob)