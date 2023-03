Romania: premier Ciuca, sostegno alla Moldova non è in discussione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine del giorno di questa visita comprende una serie di questioni riguardanti le relazioni bilaterali, la situazione economica, la situazione della sicurezza in Moldova, nonché la questione dei consiglieri europei che sosterranno il raggiungimento dei 7 obiettivi per il percorso di integrazione di Chisinau. "Altri temi di discussione riguarderanno la situazione del fondo da 100 milioni di euro e i progetti relativi alla prima tranche, il sostegno in campo energetico, il sostegno in merito all'innalzamento dei massimali europei per il libero scambio asimmetrico con l'Unione Europea, che la Romania sostegni a livello di Bruxelles, insieme alla soluzione dei problemi europei delle tariffe di roaming', ha indicato Ciuca. "C'è molto da fare, i passi non sono facili e solo il percorso della riforma della giustizia mostra quanto sia difficile riformare alcuni settori sensibili della Moldova", ha detto il capo del governo di Bucarest. (Rob)