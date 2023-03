Sardegna: domani il Salone delle Botteghe al padiglione Tavolara di Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma della attività del “Salone”, in ogni caso continuerà nelle prossime settimane con gli appuntamenti laboratoriali e le iniziative culturali ed espositive. Nel laboratorio di ceramica proposto da Confartigianato Sassari e Menti Vaganti, i partecipanti potranno esplorare la loro creatività e sperimentare la lavorazione dell'argilla bianca, ricevendo nozioni, strumenti e materiali necessari per realizzare oggetti unici e personalizzati. Il materiale utilizzato, infatti, è molto versatile e facile da manipolare, inoltre è perfetto per i principianti, poiché ha una consistenza morbida e si adatta facilmente alle forme desiderate. Gioielli, abiti e borse, tappeti, cuscini, quadri, arazzi, cestini, coltelli e complementi ma anche maschere, ceramiche, piatti, creazioni in marmo, vetro, legno e ferro battuto, pipe e mosaici, sono tutti esposti nello spazio gestito da Confartigianato Sardegna aperto dal martedì alla domenica, la mattina dalle 10 alle 13, e il pomeriggio dalle 17 alle 20. (Rsc)