Meteo Milano: le previsioni per domani

- Cielo nuvoloso o molto nuvoloso la mattina con addensamenti maggiori sui rilievi settentrionali e zone occidentali, nel pomeriggio/sera ulteriore aumento della copertura. Dalla mattinata deboli precipitazioni sui rilievi nordoccidentali, in lenta estensione verso est alle zone Alpine e Prealpine centrali e orientali; in tarda serata possibile interessamento anche delle pianure occidentali e centrali. Fenomeni anche carattere di rovescio o temporale; neve oltre 2000 metri. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione. In pianura minime intorno a 10 °C, massime intorno a 19 °C. (Rem)