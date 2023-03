Germania: ministra Interno, “cittadini Impero” sono pericolosi estremisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I “cittadini dell'Impero” (Reichsbuerger) non sono dei “matti innocui”, ma “pericolosi estremisti animanti da fantasie violente di colpo di Stato” con “molte armi”. È quanto dichiarato dalla ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, a seguito dell'operazione di polizia effettuata contro i “Reichsbuerger” in Germania e in Svizzera nella giornata di ieri, 22 marzo. Intervistata dal gruppo editoriale Rnd, l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha aggiunto che lo Stato ha la responsabilità di fare tutto quanto è in suo potere per riconoscere il prima possibile quando i proprietari di armi costituiscono un rischio significativo. Al riguardo, Faeser ha aggiunto: “Dobbiamo assicurarci che, se vi sono indicazioni della pericolosità dell'interessato, il porto d'armi non venga nemmeno rilasciato o sia ritirato in tempo utile”. (Geb)