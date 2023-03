Regno Unito: Sunak pubblica dichiarazione dei redditi, guadagni per 5,6 milioni di euro in tre anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha pubblicato la sua dichiarazione dei redditi, dimostrando di aver guadagnato quasi 5 milioni di sterline (5,6 milioni di euro) negli ultimi tre anni. Tuttavia, solo circa 410 mila sterline (465 mila euro) provengono dal suo stipendio da parlamentare, con quasi tutto il resto proveniente da interessi, dividendi e plusvalenze sui suoi investimenti negli Stati Uniti. Sunak ha infatti guadagnato più di 4 milioni di sterline (4,5 milioni di euro) da un fondo di investimento con sede negli Stati Uniti in tre anni, la maggior parte dei quali è stata tassata solo al 20 per cento. Sunak è diventato il primo premier dai tempi di David Cameron a pubblicare la sua personale dichiarazione dei redditi, dicendosi "contento" di questa sua decisione. "Ho pubblicato le mie dichiarazioni dei redditi nell'interesse della trasparenza, come avevo detto che avrei fatto, e sono contento di averlo fatto", ha detto il primo ministro. (Rel)