Ponte Stretto: Ferrante, tassello prioritario per modernizzazione e sviluppo Paese

- L'approvazione del recente decreto sul ponte sullo Stretto di Messina "consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera e rappresenta, pertanto, un tassello prioritario di una programmazione infrastrutturale volta alla modernizzazione e allo sviluppo della nazione". Lo afferma una nota il deputato di Forza Italia, Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti dove ricorda come nei giorni scorsi, in rappresentanza del Mit, ha riferito nelle Commissioni Trasporti ed Ambiente della Camera in ordine all'approvazione del riavvio del percorso di progettazione e realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina "ed alla potenziale compromissione dell'equilibrio ecologico, con pericolo sismico, che la realizzazione dell'opera determinerebbe". "Ho evidenziato - sottolinea - che il Ponte contribuirà a rilanciare l'Italia attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria e della rete transeuropea dei trasporti nell'ambito del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e che avrà un impatto significativo sotto il profilo della politica europea di coesione, in quanto capace di "ridurre il divario fra le diverse regioni e il ritardo delle regioni meno favorite". Il collegamento "è stato qualificato come infrastruttura prioritaria e di preminente interesse nazionale. A maggio 2023 sarà adottato il nuovo Def che comporterà un aggiornamento all'Allegato Infrastrutture con l'inserimento delle opere prioritarie, tra cui, il Ponte sullo Stretto". (segue) (Rin)