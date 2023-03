Ponte Stretto: Ferrante, tassello prioritario per modernizzazione e sviluppo Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ferrante ribadisce che l'attenzione verso lo sviluppo sostenibile "è alla base delle valutazioni operate; infatti, sono stati condotti approfonditi studi che hanno analizzato l'impatto ambientale del ponte sull'intera area dello Stretto di Messina e la risposta agli eventi sismici. E' previsto un adeguamento del progetto alle nuove norme tecniche per le costruzioni, alle moderne tecniche ingegneristiche e alle regole di sicurezza". "Una volta redatto il progetto definitivo - prosegue - verrà indetta una Conferenza di Servizi istruttoria da parte del Mit e lo stesso verrà trasmesso al Mase per una nuova V.I.A. La drastica riduzione dell'inquinamento costituisce, in ogni caso, uno degli aspetti più rilevanti della valutazione compiuta. L'area dello stretto di Messina, in quanto zona a rischio sismico, è stata oggetto di approfonditi studi geotecnici e geotettonici, che saranno tenuti in ampia considerazione nella fase di revisione del progetto. La soluzione individuata del ponte a campata unica ha una ridotta sensibilità alla sismicità dell'area e alle conseguenti azioni sismiche. Inoltre, contiene gli impatti paesaggistici ed ambientali in quanto non comporta alcuna interazione con il traffico marittimo e ha un limitato impatto sui fondali e sulla flora e fauna marina. Si tratterà, come dichiarato dal nostro ministro Salvini, dell'opera 'più green del mondo' poiché funzionalmente orientata a garantire l'erogazione di un servizio in armonia con ambiente e paesaggio", conclude il sottosegretario. (Rin)