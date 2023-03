Migranti: Cattaneo (FI), Meloni a Bruxelles con forza intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui quotidiani di oggi ci sono articoli che già definiscono, in negativo, le conclusioni del Consiglio europeo quando ancora il premier Meloni deve partire dall'Italia: è chiaro che c'è un pregiudizio. Noi andiamo a Bruxelles con la forza di un Paese intero, per ribadire che la migrazione è un problema non solo dell'Italia ma dell'Ue. Chiediamo, perciò, che ci sia solidarietà, a cominciare dal presidio dei confini. Serve una centralità della politica europea nel Mediterraneo con politiche di cooperazione e di interventi nel nord Africa". Lo ha detto, a "Radio anch'io", su Rai Radio1, il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, che ha proseguito: "L'Italia chiede all'Ue di intervenire nei Paesi nevralgici per i flussi migratori, come Tunisia e Libia. Da quelle coste partono anche gasdotti importanti, quindi le tematiche energetiche, dell'immigrazione e della sicurezza vanno di pari passo". (Rin)