Regno Unito-Albania: in programma oggi l’incontro tra premier Sunak e Rama

- È previsto oggi a Londra il primo incontro ufficiale tra il premier del Regno Unito, Rishi Sunak, e quello dell’Albania, Edi Rama. A riportarlo è l’emittente televisiva “Top Channel”, sottolineando che Rama è stato il primo capo del governo albanese degli ultimi 30 anni a ricevere un invito dal suo omologo britannico. Il programma della visita prevede che Rama si rechi prima alla London School of Economics e poi a Westminster, dove incontrerà alcuni deputati. Successivamente il premier albanese andrà a Downing Street, dove sarà ricevuto dal capo del governo britannico. Al centro dell’incontro ci saranno i rapporti bilaterali e la cooperazione tra Albania e Regno Unito. Particolare attenzione sarà rivolta al tema dell’immigrazione illegale. Sunak e Rama discuteranno dell’attuazione dell’accordo firmato a dicembre, secondo cui il Regno Unito si impegna ad aiutare economicamente l’Albania per impedire la partenza verso la Manica dei migranti clandestini che partono dal Paese balcanico. Secondo “Top Channel”, il premier albanese potrebbe chiedere all’omologo britannico più permessi di lavoro per i cittadini dell’Albania.(Alt)