Cina: ministro Esteri, Lega Araba promuove pace e stabilità in Medio Oriente

- La Lega Araba (Las) è un simbolo di unità e per lungo tempo ha promosso la stabilità e la pace in Medio Oriente sostenendo il multilateralismo e salvaguardando gli interessi comuni ai Paesi in via di sviluppo. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, in una lettera di congratulazioni inviata al ricevimento tenuto in occasione del 78mo anniversario della fondazione della Lega e dell’istituzione di una relativa missione a Pechino. Questa missione ha compiuto “sforzi incessanti” per promuovere la cooperazione bilaterale, e la Cina è pronta a cooperare con il mondo arabo alla creazione di una “comunità dal futuro condiviso nella nuova era”, ha detto Qin. (Cip)