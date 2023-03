Imprese: Fastweb, Walter Renna nuovo Amministratore delegato dal primo ottobre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo 23 anni di grandi successi in Fastweb, di cui dieci nel ruolo di Amministratore delegato, Alberto Calcagno ha deciso di presentare le dimissioni e lascerà l’azienda a fine settembre 2023. Il Consiglio di amministrazione - riferisce una nota - ha nominato Walter Renna come nuovo Amministratore delegato di Fastweb dal primo ottobre 2023. Come dimostrano i risultati dell’esercizio 2022, Fastweb poggia su basi molto solide, ha una posizione di mercato forte ed è pronta per il futuro. Christoph Aeschlimann, presidente del Consiglio di amministrazione di Fastweb, dichiara: "Alberto Calcagno è direttamente collegato alla storia di successo di Fastweb. Negli ultimi 23 anni ha lasciato un’impronta decisiva sulla nostra azienda, e di questo gli sono estremamente grato". Dal 2013, quando Alberto Calcagno ha assunto la funzione di Ad, Fastweb non ha cessato di aumentare il portafoglio clienti, il fatturato e il free cash flow, mettendo a segno una crescita costante per 38 trimestri consecutivi. Allo stesso tempo, la rete in fibra ottica è stata fortemente ampliata. Sotto la sua guida, i settori dedicati a clienti commerciali e Wholesale hanno registrato una decisa crescita, parallelamente ai successi in nuovi rami di attività come la telefonia mobile, il cloud e la cybersicurezza. Alberto Calcagno è entrato in azienda nel 2000 come direttore della divisione Strategia di Fastweb, diventando poi Cfo, Coo nel 2007 e Ad nel 2013. "Ho vissuto un periodo incredibilmente stimolante in una delle aziende più affascinanti d’Italia. Dagli albori della fibra ottica, nel 2000, fino alla nostra epoca fatta di smartphone sofisticati, reti veloci e dati nel cloud, la tecnologia e il modo in cui comunichiamo, sia per lavoro che nella vita privata, sono cambiati enormemente", sottolinea Alberto Calcagno, che aggiunge: "Per me, questo è il momento giusto per dedicarmi a nuovi obiettivi. Ringrazio tutti i collaboratori, i clienti, i partner e gli azionisti per la fiducia che hanno riposto in me". (segue) (Com)