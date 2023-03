Imprese: Fastweb, Walter Renna nuovo Amministratore delegato dal primo ottobre 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto della nomina di Walter Renna come nuovo Ad di Fastweb. È un solido manager con conoscenze dettagliate nel settore della telecomunicazione e della tecnologia e una lunga esperienza nel management e nel marketing», dichiara Christoph Aeschlimann. "Walter è un dirigente affermato che nel direttivo di Fastweb ha dato un contributo determinante alla storia di crescita dall’azienda e che continuerà a guidarla lungo questo percorso. Quello italiano rappresenta per noi un mercato importante e Fastweb è un tassello chiave della nostra strategia: continuità e capacità dirigenziali hanno la massima importanza su questo piano commerciale". Walter Renna, che entrerà in carica il primo ottobre 2023, è nato nel 1982. Dopo la laurea in economia all’Università di Bologna e il Master of Science presso l’Università Bocconi di Milano, Walter ha iniziato la sua carriera professionale in veste di consulente Mergers and Acquisitions per Kpmg. Nel 2008 è entrato nel team Strategia di Fastweb e lo ha diretto fino al 2018. Successivamente è passato al ruolo di Coo e dal 2021 è a capo del team Product Design and Delivery, responsabile di marketing, comunicazione, sviluppo dei prodotti e IT. "Sono molto felice di continuare il mio percorso in Fastweb con il ruolo di Ad e ringrazio il Consiglio di amministrazione per la fiducia", afferma Walter Renna, che conclude: "Accetto volentieri questa sfida e darò il meglio per proseguire la nostra storia di crescita insieme al management team e a tutti i colleghi". (Com)