Cina-Honduras: ministero Esteri Pechino, pronti a istituire relazioni bilaterali

- La Cina è pronta a istituire relazioni bilaterali con l’Honduras sulla base di equità e rispetto reciproco. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna. Le dichiarazioni di Wang giungono dopo che una delegazione del governo di Honduras guidata dal ministro degli Esteri, Eduardo Enrique Reina, è partita ieri alla volta della Cina, con l'obiettivo di "portare avanti l'inizio delle relazioni bilaterali". La visita segue di pochi giorni le dichiarazioni della presidente Xiomara Castro, che il 15 marzo scorso aveva promesso di istruire Reina sull'avvio dei rapporti diplomatici con Pechino. Della delegazione, che verrà ricevuta dal ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, fanno parte anche i deputati Xiomara Zelaya, figlia della presidente Castro e del marito nonché ex presidente "de facto" Mel Zelaya, e Carlos Zelaya, fratello di Mel. Il segretario alla presidenza onduregna, Rodolfo Pastor, ha precisato che Xiomara Castro, nei prossimi giorni nella Repubblica Dominicana per il Vertice iberoamericano, non ha ancora programmato un viaggio a Pechino. (Cip)