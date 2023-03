Ue: Gasparri (FI), deve avere ruolo da protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’Unione europea "abbiamo unito 27 Paesi ma, ovviamente, ognuno ha interessi individuali diversi. Noi auspichiamo che l’Europa possa avere un ruolo da protagonista e che possa essere in grado di influire anche sul comportamento di altri Paesi. Come con la Russia. Ci sono problemi enormi da secoli e secoli, ma noi ci auguriamo che, attraverso il dialogo, si possa intraprendere un percorso positivo e la via della pace. Dopodiché armonizzare l’Europa è un obiettivo storico, ma difficile. Mi auguro che con le elezioni Europee del 2024 emerga una nuova prospettiva, con una maggioranza di centrodestra che al suo interno possa unire vari gruppi e nazioni". Lo ha affermato il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, di Forza Italia, ad "Agorà", su Rai3. (Rin)