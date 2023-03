Taiwan: ministro Esteri, relazioni con Honduras sono allo “stadio finale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni diplomatiche tra Taiwan e l’Honduras sono entrate nello “stadio finale”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu, durante un’audizione parlamentare, dopo che la presidente dell’Honduras, Xiomara Castro, ha espresso l’intenzione di trasferire il riconoscimento diplomatico da Taipei alla Cina. Il capo della diplomazia taiwanese ha inoltre accusato Pechino di corrompere funzionari governativi stranieri per attrarre gli alleati diplomatici di Taipei, una pratica che “non ha nulla a che vedere con il benessere delle popolazioni” dei suddetti Paesi. Le parole di Wu giungono anche all’indomani della partenza di una delegazione dell’Honduras guidata dal ministro degli Esteri Eduardo Enrique Reina alla volta di Pechino. La rottura delle relazioni diplomatiche da parte dell’Honduras ridurrebbe la lista degli alleati dell’isola a soli 13 Paesi. Dall’entrata in carica della presidente Tsai Ing-wen, nel 2016, otto Paesi (Burkina Faso, Repubblica Dominicana, El Salvador, Kiribati, Nicaragua, Panama, Sao Tome e Principe e Isole Salomone), hanno trasferito il riconoscimento diplomatico a Pechino, che rivendica l’isola autogovernata come parte del territorio nazionale. (Cip)