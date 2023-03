Roma: generale Buratti visita Gruppo e nuclei operativi della Finanza nella Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Bruno Buratti - accompagnato dal Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Virgilio Pomponi e dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Gavino Putzu - ha reso visita ai militari del I Gruppo della Guardia di Finanza di Roma in servizio nella Capitale, dislocati nelle sedi di via Labicana, dell’EUR, di Forte Aurelia e di Via Tiburtina Antica. A riceverlo, presso la caserma “G. Carreca”, il Comandante del Gruppo, Colonnello t.ST Carmine Loperfido, unitamente a una rappresentanza di finanzieri di ogni grado che l’Ufficiale Generale ha avuto modo di salutare e ringraziare singolarmente per il quotidiano e delicato impegno fornito a vantaggio della collettività e, più in particolare, dei cittadini romani. (segue) (Rer)