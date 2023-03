Roma: generale Buratti visita Gruppo e nuclei operativi della Finanza nella Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molteplici sono, infatti, le attività che vedono coinvolte le fiamme gialle nel territorio dell’Urbe, dal concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica nelle aree cd. sensibili, caratterizzate da elevato indice di degrado, al contrasto della criminalità economica e finanziaria, oltre ai cosiddetti servizi di pubblica utilità quali il “117” e quello di prossimità con la ricezione esposti/denunce, ora espletato anche presso le sedi dei Nuclei Operativi Metropolitani dislocati nei Municipi. Il Comandante interregionale ha rivolto ai comandanti dei reparti dipendenti parole di apprezzamento per il lavoro compiuto e per i traguardi sinora ottenuti nei diversi comparti operativi, sottolineando l’importanza di indirizzare l’attività dei Reparti dipendenti nell’azione di contrasto alle manifestazioni criminali più pervasive che, specie nell’attuale delicato momento di congiuntura economica, ledono in più elevata misura gli interessi dell’Erario, a cominciare dai tentativi di gestione illegale dei fondi del Pnrr e, in generale, da tutte le condotte illegali che frenano lo sviluppo dell’economia sana. (segue) (Rer)