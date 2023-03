Roma: generale Buratti visita Gruppo e nuclei operativi della Finanza nella Capitale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Azione di contrasto indirizzata in modo particolare verso i fenomeni fraudolenti e maggiormente insidiosi tra i quali si annoverano: le frodi carosello strutturate nelle loro diverse e più fantasiose varianti, l’usura, il riciclaggio di denaro perpetrato da e verso l’estero, le condotte – sempre più diffuse – relative alle imprese cosiddette “apri e chiudi”, le frodi collegate alla cessione di crediti agevolativi e alle indebite compensazioni di crediti inesistenti o non spettanti, le frodi in materia di prodotti energetici, l’indebita intermediazione di manodopera, l’immissione in consumo di prodotti contraffatti e insicuri o in violazione alla normativa sul “made in Italy”, l’infiltrazione nel tessuto produttivo da parte della criminalità. (Rer)