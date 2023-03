Ucraina: comandante Forze terrestri, Russia sta perdendo forze a Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta perdendo lo slancio nella regione di Donetsk e le Forze armate dell'ucraina ne approfitteranno. Lo ha detto sul proprio canale Telegram Oleksandr Syrskyi, comandante delle Forze terrestri ucraine. "L'aggressore non lascia alcuna speranza di prendere Bakhmut a tutti i costi, nonostante le perdite sia in termini di vite umane che di equipaggiamento. Le principali forze della Federazione Russa in questa direzione sono rappresentate dai mercenari del gruppo Wagner", si legge nel messaggio. Secondo Syrskyi, le truppe di Mosca "perdono forze significative e sono affaticati". "Molto presto coglieremo questa opportunità, come un tempo abbiamo fatto vicino a Kiev, Kharkiv, Balaklija e Kupjansk", ha concluso il generale. (Kiu)