Spagna: Fronte Polisario, contatti fra Madrid e Marocco su gestione spazio aereo Sahara occidentale

- Il rappresentante del Fronte del Polisario in Spagna, Abdulah Arabi, ha denunciato l'avvio di contatti tra il governo di Pedro Sanchez ed il Marocco affinché Rabat gestisca lo spazio aereo del Sahara Occidentale, attualmente dipendente dai controllori delle Isole Canarie in conformità con la controversa dichiarazione congiunta firmata dai due governi lo scorso aprile. Ieri il governo spagnolo ha riferito rispondendo a un’interpellanza parlamentare che sta negoziando con il Marocco il trasferimento della gestione dello spazio aereo del Sahara occidentale. "Questo fatto dimostra la disperazione del governo spagnolo in assenza di risultati significativi portati dalla nuova fase delle relazioni con il Marocco. Il governo spagnolo ha perso ogni possibilità di iniziativa, è il Marocco che gestisce il ritmo, fissa e determina i tempi delle relazioni tra i due Paesi", ha evidenziato Arabi in un comunicato. "Finché il processo di decolonizzazione che permette al popolo saharawi di esercitare il suo legittimo e inalienabile diritto all'autodeterminazione e all'indipendenza non sarà concluso, la Spagna continuerà ad essere responsabile di tutto ciò che accade nel territorio occupato illegalmente dal Marocco", ha aggiunto Arabi.(Spm)