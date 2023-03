Singapore: tasso inflazione invariato a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione core di Singapore è rimasta invariata al 5,5 per cento nel mese di febbraio, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi dall'Autorità monetaria della città-Stato. Il dato è inferiore a quello previsto in media dagli economisti, che si aspettavano un tasso del 5,8 per cento. Un calo dell'inflazione dei servizi è stato compensato il mese scorso dall'aumento dei prezzi di beni di consumo, energia elettrica e benzina. Il tasso di inflazione core esclude i prezzi di alloggi e trasporti privati. Complessivamente, il tasso annuo di inflazione è ammontato al 6,3 per cento, inferiore di tre decimi di punto al mese di gennaio. (Fim)