Germania: ministra Interno Faeser, no a ulteriori dipendenze da Cina

- La Germania è “appena uscita da una forte dipendenza dalla Russia per l'approvvigionamento di energia” e non vuole crearne di “ulteriori”. È quanto dichiarato dalla ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, con riferimento alla Cina. Da Washington dove è in visita, l’esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) ha aggiunto che il governo federale è molto attento a riconoscere l'influenza dello Stato cinese. In particolare, Faeser ha fatto riferimento al social media TikTok, di proprietà del gruppo cinese Bytedance, contro cui non vede la necessità di introdurre un divieto generale in Germania. A ogni modo, è necessario chiarire che Tiktok è un'azienda da cui “i dati possono ovviamente fluire via”. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, negli Usa e in Europa, è diffusa la preoccupazioni che le autorità e i servizi segreti cinesi possano raccogliere dati sugli utenti tramite Tiktok o influenzarli. Il social media respinge i sospetti e sottolinea di non considerarsi una sussidiaria di una società cinese, dal momento che Bytedance ha sede alle Isole Cayman ed è posseduta al 60 per cento da investitori occidentali. A Washington, Faeser intende discutere dell'influenza esercitata dalle campagne di disinformazione controllate da Russia e Cina. (Geb)