Ue: Pan (Confindustria), è necessario attrarre più investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Europa ha potenzialmente tutte le caratteristiche per essere un continente forte e reggere la pressione che arriva da Usa e Cina. Ma per farlo serve mettere l'industria al centro dell'agenda europea, attraverso una strategia di politica industriale organica e a lungo termine. Senza industria l'Europa non esiste". Lo ha detto al "Sole 24 Ore" Stefan Pan, delegato di Confindustria per l'Europa, che è appena tornato da Bruxelles, dove ha incontrato alcuni rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo. Oggi e domani si terrà il Consiglio Ue, sul tavolo c'è da affrontare non solo la guerra in Ucraina ma anche la competitività Ue, mercato unico ed economia, energia e migrazioni. Pan spiega che "secondo i dati recenti di Business Europe, l'associazione che riunisce le associazioni imprenditoriali europee, da quando gli Stati Uniti hanno dato il via all'Ira, con benefici consistenti per chi investe negli Usa, l'Europa sta perdendo moltissimi investimenti. Dal 2019 ad oggi Business Europe ha calcolato che gli investimenti diretti sono diminuiti del 66 per cento in Ue mentre in Usa sono cresciuti del 63". (segue) (Beb)