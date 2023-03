Roma: Gualtieri, via al maxi piano anti siccità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'investimento principale sarà dedicato "al potenziamento dell'acquedotto di Peschiera, che fornisce il 70 per cento dell'acqua a Roma. Un'opera che metterà in sicurezza stabilmente la Capitale dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico. Il progetto vale 1,2 miliardi, di cui 700 milioni coperti da risorse pubbliche stanziate nella Legge di Stabilità del 2023. Prevede la realizzazione di un nuovo acquedotto della lunghezza complessiva di 27 chilometri progettato per garantire elevati standard antisismici e facilitarne la manutenzione. Non si preleverà più acqua, ma l'approvvigionamento per la Capitale sarà più sicuro". A Roma 'l'acqua del sindaco' è ancora buona come si diceva un tempo: "È di altissima qualità e quella della sorgente di Peschiera è particolarmente pura. E poi ci sono controlli continui: solo nel 2022 sono state eseguite 365 mila analisi", ha concluso Gualtieri. (Res)