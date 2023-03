Africa: Urso, bisogna contrastare l'egemonia russo-cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una intervista a "Libero" osserva che "gran parte dell'Africa ormai è sotto l'orbita di Russia e Cina che proprio qualche giorno fa hanno tenuto un vertice a Mosca per pianificare come penetrare e dominare alcuni continenti per condizionare l'Occidente. E' per questo che l'Europa e l'Italia devono praticare una politica nei confronti dell'Africa". "Enrico Mattei - ricorda il ministro - insegnò prima all'Italia e forse anche all'Europa e all'Occidente, che si poteva realizzare una politica win win nei confronti della sponda sud del Mediterraneo o dell'Africa del Medio Oriente. Noi dobbiamo riprendere quella politica per crescere insieme a loro e liberare il continente africano dalla penetrazione cinese e russa che oggi rischia di accerchiare l'Europa, sostanzialmente prendendo il monopolio di quello che ci serve nella nostra transizione, del nostro sviluppo economico, sociale e industriale". Secondo Urso "l'Italia non può essere lasciata sola, sia perché è la più esposta ai flussi migratori, sia perché è in prima linea per quanto riguarda la penetrazione nell'Africa e nel Medio Oriente. Servono una comprensione e una politica industriale che parta sin dall'inizio dall'autonomia strategica sulle materie prime critiche che ci servono". (segue) (Res)